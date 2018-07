Coreia do Norte confirma que lançamento 'fracassou' O governo da Coreia do Norte confirmou nesta sexta-feira que fracassou a tentativa de colocar um foguete em órbita. "Cientistas, técnicos e experts estão agora investigando a causas do fracasso do lançamento", diz uma declaração divulgada pela agência de notícias estatal Coreia Central. Segundo o Ministério da Defesa sul-coreano, o foguete Unha-3, de 30 metros, foi lançado da base militar de Soehae, no Leste norte-coreano, a 60 km da fronteira com a China, às 7h39m (hora local). Após um minuto, o artefato se desintegrou e caiu no mar. As informações são da Dow Jones.