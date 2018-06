Coreia do Norte considera adiar lançamento de foguete A Coreia do Norte informou neste sábado que considera adiar o lançamento do foguete de longo alcance que estava marcado para a próxima segunda-feira, dia 10 de dezembro. O país informou que seus cientistas e engenheiros estão "considerando seriamente a possibilidade de reajustar o período de lançamento".