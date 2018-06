Coreia do Norte convida inspetores atômicos da ONU A Coreia do Norte convidou a Agência Atômica da ONU a enviar inspetores para ajudar na implementação de um acordo nuclear fechado com os EUA, disse Ri Yong Ho, principal negociador nuclear do governo de Pyongyang. Os comentários do norte-coreano foram feitos em Pequim na noite de segunda-feira, segundo imagens de vídeo levadas ao ar hoje pela rede de TV sul-coreana KBS.