Coreia do Norte critica chegada de porta-aviões dos EUA A Coreia do Norte criticou a chegada do porta-aviões norte-americano USS Nimitz na Coreia do Sul, fato que definiu como uma provocação "extremamente imprudente" e um ensaio para a guerra contra o Estado comunista. O grupo de ataque naval norte-americano chegou ao porto de Busan, no sábado, 11, para participar de treinos militares, o que tem enfurecido a Coreia do Norte.