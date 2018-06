Coreia do Norte critica exercícios militares de Seul

A Coreia do Norte normalmente fala com uma retórica belicosa contra qualquer exercício da Coreia do Sul e dos EUA, pois os considera como um ensaio para a invasão. Mas Pyongyang não fez quaisquer declarações duras contra os treinamentos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, que começaram na segunda-feira.

Um porta-voz não identificado do comitê norte-coreano também acusou a presidente Park Geun-hye, da Coreia do Sul, de fazer comentários "belicosos" na segunda-feira. O porta-voz disse que os comentários da presidente prejudica "a atmosfera duramente conquistada para o diálogo" entre as duas Coreias.

O escritório de Park não confirmou os comentários atribuídos a ela, mas o Ministério da Unificação do Sul chamou a crítica do Norte contra os exercícios "de a mesma velha retórica" e exortou o país a agir com responsabilidade. Fonte: Associated Press.