Coreia do Norte dá início a funeral suntuoso de Kim Jong-il

A Coreia do Norte deu início nesta quarta-feira ao funeral de dois dias de Kim Jong-Il, o líder que governou o país por 17 anos e que morreu de ataque cardíaco no último dia 17 de dezembro.

O governo não deu detalhes sobre a cerimônia, mas a expectativa é de que será um evento suntuoso, similar ao funeral em 1994 do pai do líder morto, Kim Il-sung, que era tido como "pai" da Coreia do Norte.

Imagens mostradas pela TV estatal mostraram pessoas enfrentando baixas temperaturas e a neve para render seus últimos tributos ao chamado ''Querido Líder''.

O funeral é também um dos primeiros grandes eventos públicos com a participação de Kim Jong-un, filho e sucessor de Kim Jong-il. Acredita-se que ela tenha 28 anos de idade.

O jovem é inexperiente e há grande expectativa sobre como será seu governo.