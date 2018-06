Coreia do Norte desafia Ocidente e posiciona lançadores de mísseis

A Coreia do Norte já posicionou um total de nove lançadores de mísseis - incluindo sete capazes de enviar mísseis para atingir as bases militares dos Estados Unidos no Japão e Guam - na costa leste do país para possíveis testes na próxima semana, segundo informou neste domingo a agência de notícias da Coreia do Sul Yonhap. A notícia sobre a instalação dos lançadores de mísseis chega depois de Pyongyang ter rejeitado na semana passada uma oferta de diálogo com Washington.

As autoridades dos Estados Unidos e da Coreia do Sul estão monitorando de perto os movimentos dos norte-coreanos diante da possibilidade de que os mísseis sejam testados no dia 25 de abril, que é o aniversário da criação do exército do país.

A Coreia do Norte rejeitou na semana passada uma proposta feita pelo secretário de Estado, John Kerry, para que Pyongyang assine um acordo para começar a desmantelar o arsenal de armas nucleares para dar início ao diálogo entre os países. A Coreia do Norte, por sua vez, disse que só começará com as conversas depois da remoção das sanções impostas ao país por causa do programa nuclear. As informações são da Dow Jones.