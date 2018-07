Coreia do Norte descarta 'por enquanto' realizar novo teste nuclear

SEUL - Um porta-voz do Ministério de Exteriores norte-coreano assegurou, através de um comunicado, que Pyongyang "não está planejando por enquanto" a realização um novo teste nuclear, informou neste domingo a agência sul-coreana "Yonhap".

O anúncio de Pyongyang acontece em um momento no qual a comunidade internacional vigia de perto o regime de Kim Jong-un perante a possibilidade de realizar seu terceiro teste nuclear, depois que em abril os serviços de inteligência sul-coreanos detectaram por satélite movimentos suspeitos em uma base do país vizinho.

"(Coreia do Sul) procura alterar os nervos da Coreia do Norte em uma tentativa de provocar que conduzamos um teste nuclear, mas isso não está planejado por enquanto", assegurou o porta-voz norte-coreano em uma nota emitida pela agência "KCNA".

"Este cenário tem como objetivo esticar as relações entre Coreia do Norte e os países que a rodeiam e criar uma atmosfera de pressão e sanções", acrescentou o comunicado, no qual além disso voltou a acusar Seul de "difamar" o líder Kim Jong-un durante a recente celebração de um festival infantil no país comunista.