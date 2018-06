Coreia do Norte determina quarentena para estrangeiros

De acordo com o anúncio feito para as missões diplomáticas em Pyongyang, independentemente do país ou região de origem, todos os estrangeiros ficarão em quarentena sob observação médica por 21 dias. Estrangeiros de áreas afetadas ficarão em áreas isoladas.

Visitas turísticas para a Coreia do Norte foram interrompidas na semana passada, de modo que poucos visitantes devem estar no país. Não ficou claro se turistas que ficarão menos de 21 dias no país teriam de permanecer durante o período de quarentena.

Durante o surto de síndrome respiratória aguda grave (SARS), em 2003, a Coreia do Norte também fechou suas fronteiras por vários meses, mas aquela era uma ameaça muito mais óbvia. A epidemia atingiu a China e a maioria dos voos para a Coreia do Norte vêm de Pequim. Fonte: Associated Press.