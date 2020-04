Coreia do Norte dispara mísseis de curto alcance ao mar, dizem autoridades sul-coreanas

SEUL - A Coreia do Norte disparou vários mísseis, que podem ser projéteis de curto alcance, em direção ao mar do Japão, nesta terça-feira, segundo as Forças Armadas sul-coreanas. Em comunicado, as autoridades de Seul informaram que "a Coreia do Sul e os serviços de inteligência dos Estados Unidos estão discutindo as questões" relacionadas a esses disparos.

Nos últimos meses, a Coreia do Norte vem fazendo vários testes balísticos. No início de março, o exército sul-coreano afirmou que o país realizou disparos de três projéteis não identificados.

Os lançamentos aconteceram dias após a Coreia do Norte afirmar que realizou duas rodadas de exercício de artilharia em seus primeiros testes militares desde novembro do ano passado. Os norte-coreanos também dispararam dois mísseis de curto alcance que caíram no mar da cidade costeira de Wonsan.

Estes lançamentos ocorreram em meio a um impasse diplomático envolvendo os Estados Unidos, que lidera um bloco que tenta obrigar o governo norte-coreano a se desfazer de suas armas nucleares. / AFP