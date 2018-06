Coreia do Norte dispara míssil de curto alcance no mar

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico de curto alcance no mar, saindo da costa leste do país neste sábado, segundo informou um oficial de defesa da Coreia do Sul. O lançamento ocorreu na véspera do aniversário de 61 anos do armistício que encerrou a Guerra da Coreia.

O míssil voou por cerca de 500 quilômetros antes de atingir o mar, disse o oficial, que não se identificou. Ele não deu mais detalhes.

A Coreia do Norte testa rotineiramente mísseis, artilharia e foguetes, mas o número de testes de armas que o país conduziu este ano é muito maior do que o de anos anteriores. Analistas externos acreditam que isso indica que o jovem líder norte-coreano, Kim Jong Un, está agindo diferente de seu pai, Kim Jong Il, que usava alguns poucos mísseis de longa distância como carta para negociação com o mundo exterior e para obter concessões. Fonte: Associated Press.