Coreia do Norte dispara projéteis não identificados, afirma Exército sul-coreano

SEUL - A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira, 9, projéteis que, até o momento, ainda não foram identificados, anunciou o Exército sul-coreano em um comunicado.

“A Coreia do Norte disparou projéteis não identificados ao leste” de Sino-ri, na Província de Pyongan do Norte, afirmou em nota o chefe do Estado-maior do Exército da Coreia do Sul.

O disparo foi realizados enquanto um enviado dos Estados Unidos faz uma visita a Seul para tentar resolver a crise nuclear norte-coreana. / AFP