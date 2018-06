Coreia do Norte divulga função da irmã de Kim Jong-un no regime

PYONGYANG - A Coreia do Norte revelou nesta quinta-feira, 27, o cargo oficial da irmã de Kim Jong-un no regime. A imprensa oficial nunca havia mencionado sua função, mas a agência estatal KCNA apresentou-a como "diretora adjunta de departamento" do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores.

Kim Yo-jong, que teria 27 anos, apareceu pela primeira vez em público em dezembro de 2011, no funeral do pai, Kim Jong-il. Ela é filha do "querido líder" e de sua quarta mulher, Ko Yong-hui, que também morreu.

Em várias ocasiões nos últimos anos ela apareceu ao lado do irmão em eventos políticos e visitas organizadas pelo governo. Recentemente, acompanhou o irmão durante a visita a um estúdio de animação criado por seu avô, Kim Il-sung, o fundador da República Popular Democrática da Coreia.

Kim Jong-un pediu aos funcionários do estúdio a produção de obras "fiéis aos princípios do partido". / AFP