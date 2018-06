Coreia do Norte diz que lançará foguete de longo alcance A Coreia do Norte anunciou neste sábado que lançará um foguete de longo alcance entre os dias 10 e 22 deste mês, num gesto que promete agravar as tensões com Washington e Seul antes da eleição presidencial sul-coreana, marcada para o próximo dia 19. Esta será a segunda tentativa de lançamento de um foguete na administração de Kim Jong Un, que assumiu o poder após a morte de seu pai, Kim Jong Il, há cerca de um ano.