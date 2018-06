Coreia do Norte diz que teste com míssil balístico foi 'bem-sucedido'

SEUL - A Coreia do Norte confirmou ter realizado um teste de míssil balístico e informou que foi bem-sucedido, indicou nesta terça-feira, 30, (hora local) a agência oficial KCNA após a queda deste foguete, na véspera, no Mar Mediterrâneo.

O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, "dirigiu" o lançamento - o terceiro teste de míssil feito pelo regime de Pyongyang em menos de três semanas - em um novo desafio às ameaças de novas sanções pela ONU e advertências americanas sobre uma possível ação militar.

"O foguete balístico voou até o leste, onde nasce o dia, e impactou corretamente o ponto desejado após voar a metade da distância de seu alcance", indicou a agência oficial norte-coreana.

Fontes militares sul-coreanas tinham indicado que o míssil, de tipo Scud, percorreu 450 km rumo ao leste antes de cair no mar. O Japão informou, por sua vez, que o projétil caiu dentro de sua zona econômica exclusiva que se estende até 200 milhas náuticas de sua costa.

O disparo do míssil provocou uma condenação enérgica do presidente americano Donald Trump. O chefe de Estado informou que o lançamento foi uma falta de respeito com relação à China, o principal aliado de Pyongyang, que tenta dissipar as tensões geradas pelas aspirações nucleares de seu vizinho.

Pacotes sucessivos de sanções da ONU foram, até o momento, infrutíferos para deter as ambições do regime comunista norte-coreano, que diz querer desenvolver um míssil balístico intercontinental capaz de impactar com uma ogiva nuclear o território continental dos Estados Unidos./AFP