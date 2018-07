Coreia do Norte diz que tufão matou 48 pessoas

O boletim da Agência Central de Notícias Coreana reportou que 50 pessoas estão feridas ou desaparecidas e que o tufão danificou 50 mil hectares de terras agrícolas e inundou 6,7 mil casas.

A Coreia do Norte ainda recupera-se das enchentes que, desde junho, mataram 170 pessoas e destruíram milhares de residências. Um segundo tufão, que atingiu a península coreana no fim da semana passada, não causou mortes no Sul. A imprensa estatal norte-coreana não mencionou danos causados por essa tempestade. As informações são da Associated Press.