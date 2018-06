A aceitação da Coreia do Norte, no entanto, veio com uma significativa contra-proposta de que as negociações sejam feitas no resort Mount Kumgang, na Coreia do Norte, assim como os encontros familiares. Os dois lados informaram que as reuniões ocorrerão no feriado de "Chuseok", no fim de setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.