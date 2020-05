Coreia do Norte e do Sul trocam tiros em zonas desmilitarizadas

Tiros disparados da Coreia do Norte atingiram um posto de guarda na Coreia do Sul neste domingo, 3, dentro da Zona Desmilitarizada que separa os dois países, e soldados sul-coreanos revidaram, disseram as forças armadas do sul.

Não houve vítimas registradas no lado sul-coreano, disseram os militares do país em um breve comunicado.

A fronteira tensa de 155 milhas é a mais militarizada do mundo. O Sul disse que estava entrando em contato com o Norte por meio de uma linha direta militar para impedir que a situação se agravasse. Ainda não está claro por que o Norte deu os tiros.

A troca de tiros ocorreu um dia depois que a Coreia do Norte relatou a primeira aparição pública do líder do país, Kim Jong Un, em três semanas. A ausência de Kim da opinião pública gerou uma torrente de rumores e notícias não confirmadas de que ele estava gravemente doente após uma cirurgia cardíaca.

A fronteira está cheia de minas, postos de guarda e cercas e tem quase 2 milhões de tropas prontas para a batalha de ambos os lados. Ao longo dos anos, os dois militares trocaram tiros ocasionalmente.

As duas Coreias permanecem tecnicamente em estado de guerra após a Guerra da Coréia de 1950-1953 ter sido interrompida em uma trégua, não em um tratado de paz. / The New York Times