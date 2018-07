Coreia do Norte e EUA marcam reunião sobre desarmamento nuclear

SEUL - Representantes de alto nível da Coreia do Norte e dos Estados Unidos se reunirão na próxima semana em Genebra para tentar negociar a retomada das conversas para o desarmamento nuclear de Pyongyang, informou nesta segunda-feira, 17, a agência sul-coreana Yonhap.

Segundo apontou George Schwab, presidente do Comitê Nacional sobre Política Externa Americana, a reunião se realizará no dia 26 de outubro. Recentemente, as partes envolvidas nas negociações voltaram à ativa, ainda que de modo discreto, quebrando o momento de estagnação das conversas sobre o assunto.

Em julho, EUA e Coreia do Norte mantiveram encontros em Nova York sobre a possibilidade de retomar as conversas de seis lados, nas quais participam junto com Coreia do Sul, China, Japão e Rússia. Os norte-coreanos disseram recentemente que estavam "ansiosos" por uma nova reunião com os americanos.

Esse fórum de diálogo, que procura o fim do programa nuclear norte-coreano, está suspenso desde sua última sessão no final de 2008, enquanto Pyongyang se retirou oficialmente das conversas em abril de 2009, após a condenação internacional ao lançamento de um foguete de longo alcance. EFE

A Coreia do Norte conduziu seu primeiro teste nuclear em 2006 e realizou um segundo em 2009 - o que gerou as condenações internacionais. As tensões com a Coreia do Sul se acalmaram neste ano, o que contribuiu com a disposição dos americanos em tentar retomar os diálogo pelo desarmamento nuclear na península.