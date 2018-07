Coreia do Norte e EUA se reúnem para tratar de entrega de corpos de soldados

SEUL - Representantes militares de Coreia do Norte e Estados Unidos devem se reunir neste domingo, 15, na fronteira entre as duas Coreias para abordar a entrega de corpos de soldados americanos mortos na Guerra da Coreia.

Delegações dos dois países planejam realizar um encontro na cidade de Panmunjom depois que a reunião inicialmente prevista para o dia 12 foi cancelada de última hora por Pyongyang e posteriormente convocada para hoje.

Nas reuniões participarão altos cargos militares de ambos os países, e do lado americano participarão generais a cargo do Comando das Nações Unidas (UNC) - desdobramento multinacional de tropas na Coreia do Sul dirigido por Washington -, o que poderia possibilitar que o encontro sirva para tratar de outros temas.

A reunião prevista para hoje será a primeira rodada de contatos diretos entre a cúpula militar do regime e o comando das Nações Unidas em mais de nove anos, após a última deste tipo realizada em março de 2009. /EFE