Coreia do Norte emite aviso de ataque aéreo

O aviso público de ataque aéreo foi emitido através da rádio estatal, afirmou um porta-voz do ministério. "Nós assumimos que é um exercício de defesa aérea", disse outro funcionário do governo.

As tensões militares na península coreana estão em seu nível mais alto em anos, com a Coreia do Norte ameaçando começar uma segunda guerra coreana com armas nucleares.

Mais cedo, Pyongyang denunciou os exercícios militares conjuntos dos EUA e da Coreia do Sul, que envolveram aviões B-52 dos EUA.

Um porta-voz do Ministério da Defesa ressaltou que a Coreia do Norte tem realizado seus próprios exercícios militares e que o aviso de ataque aéreo deve ser parte de um treinamento. As informações são da Dow Jones.