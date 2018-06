Coreia do Norte estaria preparando novo teste nuclear

SEUL - Um novo teste nuclear subterrâneo estaria bastante avançado na Coreia do Norte, segundo novas imagens por satélite publicadas hoje pelo site 38North, ligado à Universidade Johns Hopkins, de Baltimore, nos Estados Unidos.

Fotos tiradas por satélite no último 25 de março mostram um alto nível de atividade na base de Punggye-ri, no nordeste do país, que "sugere de maneira enfática que os preparativos para um teste estão bastante avançados", informa o site.

Segundo análise da página especializada na Coreia do Norte, imagens indicaram que cabos teriam sido instalados no exterior da base, onde o exército norte-coreano detonou suas bombas mais recentes - a última em setembro. O site destaca que, entre as movimentações, estaria havendo drenagem de água na região. No entanto, ressalta que não há provas suficientes sobre a presença de um dispositivo nuclear na base nem sobre o momento em que se realizará esse teste.

A Coreia do Norte realizou no ano passado testes atômicos em Punggye-ri, no que teria sido a primeira vez em que o regime de Pyongyang realizou dois testes em poucos meses - antes o período era de anos. Sob o comando do jovem líder Kim Jong-un, que chegou ao poder em 2011, Pyongyang ampliou esforços para o desenvolvimento de programas nucleares e de mísseis apesar das sanções cada vez mais severas com que a ONU castigou o país. / EFE