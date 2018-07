Coreia do Norte falha na tentativa de colocar satélite em órbita

PYONGYANG - A televisão estatal norte-coreana confirmou que o satélite Kunmyongsong-3 "falhou na sua tentativa de entrar em órbita" na manhã desta sexta-feira, 13, e seus especialistas estão analisando as possíveis causas de falha. O lançamento foi feito às 7h40 da manhã, horário local, mas a informação só foi divulgada 4h30 depois. No entanto, as centenas de jornalistas que obtiveram permissão para entrar no país justamente para acompanhar a ação até agora não tiveram nenhuma informação oficial.

Veja também:

'Pyongyang ignora críticas externas', diz diretor de centro espacial

Coreia injeta combustível no foguete que colocará satélite em órbita

A Coreia do Norte montou uma enorme operação de relações públicas para provar ao mundo que suas intenções eram pacíficas e o lançamento era apenas de um satélite, não um teste para mísseis de longa distância. Em uma situação sem precedentes no país, autorizou a entrada de mais de 150 jornalistas internacionais para acompanhar o evento, mas, na manhã de ontem, o lançamento foi feito em segredo.

Até agora, a única informação repassada pelos agentes do governo local é que às 13h45, hora local, a imprensa será levada a um local ainda desconhecido e de alta segurança.

A falha foi divulgada minutos depois de acontecer pelos governos do Japão, a Coreia do Sul e Estados Unidos, que estavam em estado de alerta desde a quinta-feira, 12, primeiro dia da janela temporal dada pelos norte-coreanos para o lançamento.

A expectativa agora em Pyongyang é sobre a explicação que será dada pelo governo local para a falha no satélite. Esta é a terceira tentativa norte-coreana de colocar um satélite em órbita. As duas primeiras, em 1998 e 2009, teriam fracassado - apesar de, até hoje, a Coreia do Norte afirmar que o satélite de 1998 está em órbita, mas que nenhum outro país pode captar seus sinais porque ele está programado para emiti-los apenas quando sobrevoa o país.

Em meio às comemorações do centenário do fundador do país, Kim Il-sung, a admissão do fracasso é um balde de água fria na projeção que o governo tenta fazer de um país economicamente forte e desenvolvido a partir do centenário de seu patriarca.