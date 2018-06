Coreia do Norte fará teste nuclear 'destinado aos EUA' A Coreia do Norte informou hoje que planeja realizar um teste nuclear destinado a seu "arqui-inimigo", os Estados Unidos. A declaração é um desafio e uma resposta à resolução aprovada na terça-feira pelo Conselho de Segurança da ONU, com novas sanções aos norte-coreanos por causa do lançamento de um foguete, em 12 de dezembro, com supostas ogivas nucleares. A Coreia do Norte não deu um prazo para a realização do teste nuclear.