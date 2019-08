Coreia do Norte faz 7º teste de mísseis em menos de 30 dias

SEUL - A Coreia do Norte lançou neste sábado, 24, dois mísseis ainda não identificados a partir da costa leste do país, o que representa o sétimo teste do tipo realizado pelo regime de Kim Jong-un em menos de 30 dias.

Segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, os mísseis foram lançados em direção ao mar do Japão da província norte-coreana de Hamgyong do Sul. O órgão está analisando dados da operação, como a distância percorrida e a altitude máxima atingida, para determinar que tipo de armamento foi testado hoje pelo país vizinho.

A Coreia do Norte não lançava mísseis desde o último dia 16 deste mês. Nos últimos seis testes recentes, rodada que começou em 25 de julho, o regime de Kim usou novos projéteis balísticos de curto alcance.

Por meio da agência estatal KCNA, o governo da Coreia do Norte afirmou que nos últimos lançamentos testou uma plataforma de disparo múltiplo de foguetes teleguiados, que constituem um "novo tipo de arma tática". E destacou que o movimento era uma "advertência" contra as manobras militares conjuntas entre Coreia do Sul e Estados Unidos.

Os diálogos sobre uma possível desnuclearização da Coreia do Norte estão travados desde a segunda cúpula entre Kim e o presidente dos EUA, Donald Trump, em Hanói, no Vietnã, em fevereiro deste ano.

Durante as últimas semanas, a Coreia do Norte reiterou às críticas a Seul e a Washington pelas manobras militares realizadas na região e afirmou que não tem intenção de retomar as negociações enquanto houver "ameaças militares" dos dois países. EFE