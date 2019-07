Coreia do Norte faz novo disparo de míssil

SEUL - A Yonhap, agência de notícias da Coreia do Sul, informou nesta quinta-feira (noite de quarta em Brasília) que a Coreia do Norte disparou dois mísseis no Mar do Leste (Mar do Japão). “A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado às 5h34 e outro às 5h57 (17h34 e 17h57 no horário de Brasília), da área de Wonsan na direção do Mar do Leste. Eles voaram em torno de 430 quilômetros”, disse a agência com base em um comunicado do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

“Nossas Forças Armadas estão monitorando de perto a situação, para o caso de lançamentos adicionais, mantendo uma posição de prontidão”, afirmam os militares sul-coreanos.

O governo americano está ciente dos disparos, segundo a Yonhap, e confirmou o lançamento. “Posso confirmar que foi de curto alcance”, afirmou à agência France Presse uma fonte do governo americano.

Não há informação sobre o tipo do armamento. Oficiais de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos estão analisando o que teria sido lançado.

O último lançamento feito pela Coreia do Norte tinha sido o de mísseis de curto alcance, em 9 de maio, antes de o líder norte-coreano Kim Jong-un concordar em retomar seu diálogo com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante um breve encontro na fronteira entre as duas Coreias, em 30 de maio.

Apesar do otimismo de Trump, as negociações entre os dois países não avançam. A cúpula realizada em fevereiro, em Hanói, no Vietnã, terminou mais cedo em razão de discordâncias entre negociadores americanos e norte-coreanos. Kim reclama também que Trump exige concessões, mas que não oferece em troca nenhum alívio das sanções econômicas.

Desde então, Trump e Kim prometeram retomar o diálogo, mas a Coreia do Norte tem criticado duramente exercícios militares conjuntos entre EUA e Coreia do Sul. “A Coreia do Norte está claramente irritada com os exercícios militares americanos e sul-coreanos”, disse Harry Kazianis, diretor de estudos coreanos do Center for the National Interest, com sede em Washington. “É por isso que Pyongyang se recusa a marcar data para novas negociações e agora voltou a lançar mísseis. É uma decisão previsível.” / AFP e NYT