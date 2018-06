Coreia do Norte faz novo teste de motores para foguetes que poderiam ser usados em mísseis, diz CNN

WASHINGTON - A Coreia do Norte realizou na sexta-feira 24 um novo teste de motores para foguetes que poderiam ser utilizados em um míssil intercontinental, segundo a rede CNN, citando fontes do Pentágono.

Este teste é o segundo que os norte-coreanos realizam em poucos dias. O anterior foi qualificado pela Coreia do Sul como um "avanço significativo" dentro do programa armamentista de Pyongyang.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, testemunhou o primeiro teste de tecnologia de propulsão, o qual qualificou como um evento "de importância histórica" que representa "uma nova era para a indústria Juché de foguetes".

Enquanto o Ministério da Defesa sul-coreano observou motores aparentemente "com boa eficiência", Tóquio qualificou o teste de "inaceitável" e disse que trabalha com seus aliados para que a Coreia do Norte "seja controlada".

O regime liderado por Kim Jong-un realizou 20 testes de mísseis e 2 testes nucleares em 2016. No início deste mês, o país lançou outros quatro projéteis balísticos, sendo que um deles caiu a apenas 200 quilômetros do litoral do Japão.

No dia 7 de fevereiro de 2016, Pyongyang realizou seu mais recente lançamento de um foguete espacial, uma ação condenada pela comunidade internacional, que a considerou um teste encoberto de projéteis de longo alcance.

O lançamento, junto ao teste nuclear realizado em setembro do mesmo ano, seguido de outra visita de Kim Jong-un à base de Sohae para supervisionar a tecnologia para foguetes fez com que a ONU impusesse novas e mais sanções à Coreia do Norte. / EFE