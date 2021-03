Coreia do Norte faz primeiro teste de mísseis da era Biden

WASHINGTON - A Coreia do Norte disparou mísseis de curto alcance no último fim de semana, os primeiros desde que Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, após denunciar Washington por seguir em frente com exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul, afirmaram fontes familiarizadas com a situação ao jornal The Washington Post.

Segundo um funcionário americano, o país asiático disparou dois mísseis, mas, diferentemente de outros testes balísticos de Pyongyang, nem a Coreia do Sul, nem a Coreia do Norte mencionaram esses lançamentos e os funcionários americanos também mantiveram silêncio até esta terça-feira.

Os testes representam o primeiro desafio direto do líder norte-coreano Kim Jong-un a Biden, em um momento em que o governo americano revisa sua política para a Coreia do Norte sem deixar clara qual será a abordagem à ameaça nuclear do regime.

Durante semanas, funcionários da Defesa dos EUA disseram que a inteligência indicava que a Coreia do Norte poderia realizar testes de mísseis. O regime elevou suas queixas sobre os exercícios militares dos EUA na semana passada, quando a irmã de Kim, Kim Yo-jong, advertiu ao governo Biden que, se quisesse "dormir em paz nos próximos quatro anos, era melhor se abster de espalhar cheiro de pólvora".

Os testes aumentam a pressão sobre o governo americano para desenvolver uma estratégia de enfrentamento à ameaça nuclear que atormenta líderes republicanos e democratas há décadas.

O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que o governo Biden deseja desenvolver uma "nova abordagem" para a Coreia do Norte, mas ofereceu poucos detalhes. Diplomatas americanos informaram nas últimas semanas aos aliados na Ásia que a estratégia será diferente da adotada pelo ex-presidente Donald Trump, que se encontrou diretamente com Kim, e de Barack Obama, que renunciou à discussão até que Pyongyang melhorasse seu comportamento.

Nenhuma das políticas impediu a Coreia do Norte de avançar seus sistemas de armas e reprimir seus cidadãos por meio de uma combinação de vigilância em massa, tortura e campos de prisioneiros políticos condenados por grupos de direitos humanos em todo o mundo.

Até agora, o benefício restante da diplomacia de Trump é a abstenção, por parte do regime coreano, de detonar um dispositivo nuclear ou lançar um míssil de longo alcance.

O governo Biden estava ciente de que poderia ser criticado por hesitar caso a Coreia do Norte reiniciasse suas provocações nucleares. Essas preocupações se tornaram mais urgentes no início deste mês, quando a inteligência dos EUA detectou sinais de que Pyongyang pode retomar seus testes, disseram três pessoas familiarizadas com a situação que falaram sob condição de anonimato. Imagens de satélite sugerindo um aumento na atividade no centro de pesquisa nuclear de Yongbyon, na Coreia do Norte, publicadas pelo site 38 North, também preocuparam as autoridades americanas.

Para evitar críticas, funcionários do governo Biden revelaram a um repórter da agência de notícias Reuters, em um "vazamento autorizado", que funcionários dos Estados Unidos entraram em contato com a Coreia do Norte por meio de vários canais em meados de fevereiro, mas não receberam resposta. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, confirmou mais tarde essa informação. Na época, dois constituintes pressionavam o governo a se envolver com a Coreia do Norte.

As autoridades americanas não disseram se os Estados Unidos fizeram propostas substantivas ou significativas para a Coreia do Norte. O primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia, Choe Son Hui, deixou claro que o regime não estava satisfeito com o que foi comunicado.

"Não achamos que haja necessidade de responder ao truque do atraso nos EUA novamente", disse Choe. "Iremos desconsiderar tal tentativa dos EUA também no futuro."

A Coreia do Norte não comentou os lançamentos de mísseis de domingo, o que intrigou as autoridades americanas e sul-coreanas. O regime isolado normalmente elogia esses desenvolvimentos para enfatizar sua capacidade técnica.

O Departamento de Estado não respondeu a um pedido de comentário sobre os testes, que foram descobertos por funcionários dos EUA por meio de esforços de coleta de inteligência fora do país. /W. Post