Coreia do Norte ignora proposta de Seul para reunião militar

SEUL - O governo da Coreia do Sul insiste para que a Coreia do Norte aceite suas ofertas de diálogo, enquanto o governo de Pyongyang continua a ignorar a proposta. O objetivo seria realizar uma reunião militar para diminuir as animosidades ao longo da fronteira.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul ressaltou que vem sendo difícil marcar um encontro com representantes da vizinha do Norte e voltou a pedir para que o país "aceite rapidamente" a abertura para o diálogo.

Os norte-coreanos ainda têm de responder oficialmente à proposta do sul para realizar a reunião militar e um outro encontro marcado para o próximo mês para retomar as reuniões temporárias de familiares separados pela Guerra da Coreia.

Alguns especialistas acreditam que Pyongyang está avaliando as opções e que é possível que o governo de Kim Jong-un apresente uma contraproposta por mais concessões do Sul, em troca do diálogo aberto. / AP