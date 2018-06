Coreia do Norte indica que receberá AIEA em um futuro 'próximo'

Veja também:

"Acho que (o retorno dos inspetores) acontecerá em um futuro próximo", avaliou o enviado nuclear da Coreia do Norte, Ri Yong-ho, em declarações recolhidas pela "Yonhap" em Nova York, onde o também vice-ministro das Relações Exteriores norte-coreano participa de um fórum acadêmico de segurança.

No final do mês passado, Pyongyang se comprometeu a suspender temporariamente seu programa de enriquecimento de urânio e seus testes nucleares e balísticos, assim como a permitir o acesso dos inspetores da AIEA ao país, em troca de 240 mil toneladas de ajuda alimentícia de Washington.

O enviado nuclear norte-coreano acrescentou que seu Governo está disposto a melhorar as relações com os Estados Unidos se o desejo for mútuo.

Quanto às relações intercoreanas, Ri considerou que há uma aparente falta de vontade de Seul para pôr em prática os acordos alcançados em época de distensão para a reconciliação na península e a expansão de projetos econômicos conjuntos.