Coreia do Norte inicia abastecimento de foguete

"O lançamento está se aproximando. É grande a possibilidade de que o foguete seja lançado em 12 ou 13 de abril", disse a fonte segundo a reportagem, realizada em Seul. O "Tokyo Shimbun" também citou uma fonte diplomática que confirmou que a Coreia do Norte transportou o foguete para uma plataforma de lançamento em Tongchang-ri, no noroeste do país.

A Coreia do Norte voltou a dizer, na terça-feira, que irá em frente com o lançamento do foguete - que, segundo as autoridades do país, tem a missão de levar um satélite ao espaço. Com a afirmação, o governo local desconsiderou o pedido do presidente dos EUA, Barack Obama, para que o lançamento fosse cancelado.

Pyongyang acusou o líder americano de ter uma "mentalidade de confronto." Os EUA, por sua vez, suspenderam os planos de envio de alimentos à Coreia do Norte, alegando que o país quebrou o compromisso de interromper o lançamento de mísseis, disse uma fonte do Pentágono nesta quarta-feira. As informações são da Dow Jones.