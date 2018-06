Coreia do Norte irá julgar 2 turistas norte-americanos O governo norte-coreano informou nesta segunda-feira que prepara-se para julgar dois norte-americanos, que entraram no país como turistas, por realizar o que chamou de atos hostis contra a Coreia do Norte. Embora um pequeno número de norte-americanos visite a Coreia do Norte a cada ano, o Departamento de Estado aconselha os cidadãos dos Estados Unidos a não irem ao país.