Coreia do Norte lança dois mísseis de curto alcance

Testes de mísseis de curto alcance pela Coreia do Norte são rotineiros e, segundo analistas, não deveriam aumentar as tensões na região. Recentemente, o país vem tentando melhorar as relações com a Coreia do Sul e tomando iniciativas conciliatórias, como o encontro entre as famílias separadas pela Guerra da Coreia, no mês passado.

Kim disse que os mísseis foram lançados sem aviso prévio. Segundo ele, o ato foi uma provocação com sérios riscos para a aviação internacional, a navegação marítima e a segurança civil. "A Coreia do Norte está fazendo um jogo duplo, buscando a paz ostensivamente mas, depois, realizando atos imprudentes de provocação", disse.

Chang Yong Seok, do Instituto de Estudos para Paz e Unificação da Universidade Nacional de Seul, disse que os lançamentos parecem ter sido parte de um treinamento militar norte-coreano em resposta aos exercícios entre EUA e Coreia do Sul. Para ele, as tensões poderiam aumentar caso os mísseis fossem de longo alcance, capazes de atingir o Japão ou o território norte-americano de Guam.

Analistas dizem que as recentes demonstrações de boa-vontade da Coreia do Norte são uma tentativa do país de atrair investimento estrangeiro e ajuda para recuperar a economia. Fonte: Associated Press.