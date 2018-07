Coreia do Norte lança hino para Kim Jong-un Cada líder supremo norte-coreano tem seu hino e, com Kim Jong-un, que assumiu o poder em dezembro, não será diferente. A TV estatal de Pyongyang começou a transmitir a ode ao "grande sucessor" - Em frente, rumo à vitória final, chama-se o hit. Por "vitória final", entende-se a conquista da Coreia do Sul. O refrão: "Poderosa e próspera nação".