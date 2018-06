Coreia do Norte lança mais um tablet 'pirata' A Coreia do Norte lançou sua terceira versão de tablet "inspirada" no iPad. O Arirang, modelo que é similar a uma cópia chinesa do aparelho da Apple, foi batizado com o tema de uma canção popular norte-coreana. Pyongyang pretende usá-lo para melhorar o desempenho de estudantes e crianças em idade de leitura no país.