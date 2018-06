Coreia do Norte lança mísseis de curto alcance, diz Seul

A Coreia do Norte do norte fez o novo suposto teste de mísseis sem designar zonas de não navegação, o que os militares sul-coreanos veem como uma provocação.

Pyongyang faz testes de mísseis e artilharia regularmente, não apenas para aperfeiçoar suas armas como também para demonstrar sua insatisfação com várias ocorrências em Seul e Washington. Recentemente, a Coreia do Norte tem criticado os sul-coreanos por terem supostamente feito exercícios de artilharia em região próxima a uma disputada fronteira marítima no Mar Amarelo, que tem sido palco de vários conflitos sangrentos entre os dois países rivais nos últimos anos.

Os lançamentos de mísseis precedem também um encontro do líder do único grande aliado da Coreia do Norte, o presidente da China, Xi Jinping, com a presidente sul-coreana, Park Geun-hye. Há muito tempo, Seul e Pequim vêm pressionando a Coreia do Norte a abandonar suas ambições nucleares. Fonte: Associated Press.