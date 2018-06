Coreia do Norte lança projéteis de curto alcance no mar

O lançamento ocorre um dia após Seul rejeitar as propostas de Pyongyang para reduzir as tensões, incluindo o cancelamento de um exercício militar anual conduzido pela Coreia do Sul e pelos EUA. A data também marca a véspera da visita do presidente chinês, Xi Jinping, à Coreia do Sul para um encontro com a presidente Park Geun-hye.

Esse é o terceiro lançamento de projéteis desde quinta-feira da semana passada. Membros do governo sul-coreano acusaram a Coreia do Norte de lançar disparos semelhantes na quinta-feira e no domingo. Fonte: Associated Press.