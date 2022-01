Coreia do Norte lança projétil não identificado no Mar do Leste

SEUL - A Coreia do Norte lançou um "projétil não identificado no Mar do Leste, disseram as forças armadas sul-coreanas citadas pela agência de notícias Yonhap, menos de uma semana depois que Pyongyang testou um míssil hipersônico.

O lançamento também foi relatado pela guarda costeira japonesa, que indicou que era um "objeto semelhante a um míssil".

"O Estado-Maior Conjunto (sul-coreano) anunciou o lançamento em uma mensagem de texto aos jornalistas sem dar detalhes", disse a Yonhap.

O lançamento ocorreu depois que seis países, incluindo os Estados Unidos e o Japão, pediram à Coreia do Norte que cesse as "ações desestabilizadoras" antes de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir o teste do míssil que Pyongyang chamou de "hipersônico".

Em uma reunião do partido governista norte-coreano em dezembro, o líder Kim Jong-un prometeu continuar fortalecendo o aparato militar do país.

Sob seu comando, a Coreia do Norte tem visto um rápido avanço na tecnologia militar, pelo qual enfrenta sanções internacionais.

Em 2021, a Coreia do Norte disse que testou com sucesso um novo tipo de míssil balístico lançado por submarino, uma arma lançada por trem e a ogiva hipersônica. /AFP