Coreia do Norte lançou foguete de longo alcance A Coreia do Norte lançou um foguete de multiestágios na manhã desta quarta-feira, no horário local, seu segundo este ano e o quinto de sua história, em uma aparente aceleração de um longo esforço de vários anos para desenvolver mísseis de longo alcance, como informou o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, citado em reportagem do "The Wall Street Journal".