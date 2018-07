Coreia do Norte não aceitará inspetores atômicos

Segundo a agência, Pyongyang suspendeu a autorização em resposta à decisão de Washington de cancelar a ajuda alimentar ao país, anunciada depois que o governo sul-coreano lançou um foguete de longo alcance na última sexta-feira. O artefato explodiu um minuto após o lançamento.

O retorno dos inspetores fora aceito pela Coreia do Norte em fevereiro, como parte de um acordo com os Estados Unidos que previa ajuda alimentar em troca da suspensão do programa de enriquecimento de urânio e do lançamento de mísseis. As informações são da Dow Jones.