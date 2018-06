Coreia do Norte pede tratado de paz com os EUA e fim de exercícios militares com o Sul

SEUL - A Coreia do Norte pediu neste sábado, 16 (horário local, amanhã, horário de Brasília), a conclusão de um tratado de paz com os Estados Unidos e o fim dos exercícios militares americanos com a Coreia do Sul para encerrar seu programa de testes nucleares.

O Estado isolado busca há muito tempo um tratado de paz com os EUA, bem como o fim dos exercícios da Coreia do Sul com os Estados Unidos, que têm cerca de 28,5 mil soldados posicionados na Coreia do Sul.

"Ainda são válidas todas as propostas para preservar a paz e a estabilidade na península e no nordeste da Ásia, incluindo aquelas para cessar nossos testes nucleares e a conclusão de um tratado de paz em troca de os EUA pararem os exercícios militares conjuntos", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, segundo a agência de notícias oficial da Coreia do Norte, a KCNA.

As duas Coreias permanecem em estado técnico de guerra uma vez que o conflito de 1950-1953 terminou com uma trégua, e não um tratado de paz. A Coreia do Norte anunciou no dia 6 que havia testado uma bomba de hidrogênio, o que gerou condenação de seus vizinhos e dos Estados Unidos.

Especialistas expressaram dúvidas de que o quarto teste nuclear norte-coreano tenha sido de fato com uma bomba de hidrogênio, já que a explosão teve praticamente a mesmo intensidade do teste anterior do país com uma menos potente bomba atômica, em 2013. O regime de Pyongyang está sob sanções da ONU sobre seus programas nucleares e de mísseis. / REUTERS