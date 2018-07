Coreia do Norte pode ter bomba, diz ministro O ministro da Defesa da Coreia do Sul, Kim Kwan-jin, disse ontem em uma audiência no Parlamento do país que a Coreia do Norte pode ser capaz de instalar uma ogiva nuclear miniaturizada em um míssil. Ele advertiu, no entanto, que o governo sul-coreano não tem evidências de inteligência para comprovar isso. "Pelo tempo que se passou desde o último teste (em 2009) é possível que eles tenham conseguido isso (criar a ogiva)", afirmou o ministro.