Coreia do Norte promete investigar canibalismo O governo da Coreia do Norte promete investigar denúncias de prática de canibalismo no país. A medida será anunciada no Livro Branco dos Direitos Humanos, que será publicado hoje pelo regime de Pyongyang. É a primeira vez que um órgão do governo, o Instituto de Unificação Nacional, admite a existência de casos de canibalismo no país.