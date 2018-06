Coreia do Norte propõe diálogo sobre questão nuclear A Coreia do Norte propôs um diálogo de alto nível sobre segurança e a questão nuclear com os Estados Unidos. A Comissão Nacional de Defesa, chefiada pelo líder Kim Jong Un, divulgou um comunicado propondo as conversações para atenuar as tensões e discutir um tratado de paz para encerrar formalmente com a guerra coreana.