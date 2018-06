Coreia do Norte propõe encontro com Coreia do Sul

Os norte-coreanos têm dito que a participação nos jogos, com início previsto para 19 de setembro e fim em 4 de outubro, podem promover a reconciliação entre os países rivais.

Entre outras medidas que Pyongyang tenta levar adiante para abafar as tensões está o fim das calúnias mútuas e o cancelamento de exercícios militares regulares entre Coreia do Sul e EUA. Seul tem rejeitado as propostas, alegando que o norte deve tomar a iniciativa com passos para o desarmamento nuclear.

O Ministério da Unificação da Coreia do Sul afirmou que está analisando a oferta. Há dúvidas sobre a sinceridade do norte em buscar uma redução nas tensões regionais. Nas últimas semanas, a Coreia do Norte tem promovido uma série de testes com mísseis e outros armamentos.

Nesta quinta-feira, a mídia estatal de Pyongyang afirmou que o líder Kim Jong Un inspecionou treinamentos táticos de lançamento de foguetes, em provável referência a lançamentos balísticos realizados ontem. Kim disse, segundo a agência, que o governo deve estar preparado "tanto para palavras quanto para ações".

As duas Coreias continuam, tecnicamente, em guerra, uma vez que o conflito dos anos 1950 chegou ao fim com um armistício, e não um tratado de paz. Fonte: Associated Press.