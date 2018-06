Pyongyang realiza parada militar na véspera da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno

SEUL - A Coreia do Norte celebrou uma parada militar em Pyongyang nesta quinta-feira, 8, em uma demonstração de força na véspera da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na cidade sul-coreana de Pyeongchang.

Diante de uma multidão empolgada reunida na praça Kim Il-sung para o desfile, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, declarou: "Nós somos capazes de mostrar ao mundo nossa estatura de potência militar de classe mundial".

Pyongyang aproveitou a grande projeção midiática dos jogos de Pyeongchang, enviando para a Coreia do Sul um grupo de artistas, centenas de animadoras de torcida, atletas e até a irmã de Kim.

Ao contrário do último desfile militar, realizado em abril, a emissora oficial norte-coreana não transmitiu o evento ao vivo. "Tivemos conhecimento de que o Norte realizou um desfile militar na praça Kim Il-sung em Pyongyang", disse uma fonte do governo sul-coreano.

Nas imagens divulgadas pela Coreia do Norte, viam-se caminhões cheios de soldados que se afastavam do centro da cidade depois de terem participado do desfile. Atrás deles, seguiam tanques e outros veículos.

Em janeiro, Pyongyang anunciou que neste ano celebraria o 70.º aniversário de seu Exército no dia 8 de fevereiro, em vez de 25 de abril. A notícia surpreendeu as capitais estrangeiras após a mudança diplomática do regime norte-coreano, que aproveitou a Olimpíada para estender a mão ao vizinho do Sul.

Segundo analistas, com sua nova estratégia, a Coreia do Norte pretende normalizar seu status de "Estado nuclear de facto". Para alguns especialistas, o país asiático busca, talvez, obter uma redução das sanções internacionais contra seu regime e criar uma divisão na relação entre os aliados Coreia do Sul e EUA.

O Conselho de Segurança da ONU impôs múltiplas sanções a Pyongyang em razão de seus programas nuclear e balístico. Em 2017, a Coreia do Norte disparou mísseis intercontinentais capazes de alcançar o território continental dos EUA e realizou um sexto teste nuclear, o mais potente até agora.

Mudanças

Normalmente, os desfiles militares norte-coreanos reúnem milhares de soldados que marcham junto a centenas de veículos blindados. Nada disso foi detectado nas imagens por satélite dos testes do cortejo, segundo o site americano 38 North.

Para esses eventos, Pyongyang também costuma convidar vários jornalistas estrangeiros, o que também não aconteceu desta vez.

A delegação norte-coreana para os Jogos de Inverno será dirigida por Kim Yong-nam, que ocupa funções com honras de chefe de Estado da Coreia do Norte.

O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, irá se reunir com a delegação no sábado, de acordo com informações divulgadas pela própria presidência em Seul. "O presidente Moon receberá a delegação norte-coreana e almoçará com ela no dia 10 de fevereiro", declarou Kim Eui-kyeom à imprensa, sem especificar o local do encontro. / AFP