Coreia do Norte realiza novo teste de foguete de longo alcance

A Coreia do Norte declarou neste sábado, 14, que realizou com sucesso outro "teste crucial'' relacionado a foguetes de longo alcance. O anúncio acontece no momento em que o país continua pressionando o governo Trump em busca de uma proposta mais flexível em relação à desnuclearização do país asiático.

A Academia de Ciências da Defesa da Coreia do Norte não especificou o que foi testado na sexta-feira. Poucos dias antes, o país disse que realizou um "teste muito importante", provocando especulações de que teria desenvolvido um novo motor para um veículo de lançamento espacial ou um míssil balístico intercontinental.

O anúncio norte-coreano sugere que o país está se preparando para provocar os Estados Unidos se Washington não recuar e fizer concessões nas negociações nucleares que se desenrolam.

Um porta-voz não identificado da Academia de Ciências da Defesa da Coreia do Norte disse que o resultado bem-sucedido do último teste, além do realizado no último sábado, "será aplicado para reforçar ainda mais a dissuassão estratégica e confiável da República Popular Democrática da Coreia''.

O último diálogo entre os países aconteceu em Estocolmo, na Suécia, em outubro e terminou com Pyongyang acusando Washington de não oferecer nada de novo e de manter ativa sua "política hostil" contra o regime que comanda o país. Especialistas acreditam que, se não houver progresso, a Coreia do Norte poderia escolher o Ano Novo para realizar novos testes de armas, especialmente de mísseis de alcance intermediário, como uma estratégia para pressionar Washington e o resto de seus aliados na região. /AP e EFE