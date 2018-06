Coreia do Norte realiza primeiro teste com míssil na Era Trump

A Coreia do Norte realizou, neste domingo, o primeiro lançamento de míssil como exercício militar depois da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O armamento foi lançado às 7h55 do horário local (21h25 em Brasília) de Banghyon e caiu no oceano próximo à costa da China, percorrendo uma distância de aproximadamente 500 km.

De acordo com o Comando Estratégico dos Estados Unidos, o míssil foi considerado de médio - ou intermediário - alcance, não representando uma ameaça direta aos norte-americanos.

A denúncia foi feita pelo país vizinho, a Coreia do Sul, que chamou o exercício de primeira tentativa de testar a política norte-americana contra o lançamento de mísseis da Coreia do Norte. O país denunciante afirmou que a manobra violou as Resoluções do Conselho de Segurança, que proíbem o desenvolvimento e testes de mísseis e armas nucleares por parte da Coreia do Norte.

O treinamento aconteceu no mesmo dia em Trump recebeu, em visita oficial, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Para ele, o lançamento foi considerado "absolutamente intolerável". Na esteira do comentário, Trump afirmou que "Os Estados Unidos apoiam o Japão, seu grande aliado, 100%". Com informações do New York Times.