Coreia do Norte recebe atletas para maratona

Uma multidão foi às ruas neste domingo observar atletas de 16 países competirem em uma maratona internacional durante a manhã e, em seguida, lotaram um teatro para assistir a uma apresentação, em uma série de eventos que culminarão com a celebração do aniversário de Kim, chamado de "Dia do Sol". "O sentimento é o mesmo que eu presenciei no ano passado. A situação é a mesma", disse Chang Chia-che, de Taiwan, que chegou em 15º lugar na corrida.

A exibição de atletas estrangeiros como parte das celebrações norte-coreanas tem um viés de propaganda que faz parte da motivação do país para divulgar esse tipo de evento ao público. Nas últimas semanas, a Coreia do Norte afirmou diversas vezes que não pode garantir a segurança de estrangeiros, sugerindo que as embaixadas considerassem estratégias de retirada de pessoal e pressionando os estrangeiros residentes na Coreia do Sul a abandonarem o país. As informações são da Associated Press.