Coreia do Norte rejeita pedido para negociar com o sul A Coreia do Norte rejeitou um pedido da Coreia do Sul para conversar sobre mais uma aproximação. Ontem os sul-coreanos afirmaram estar dispostos a tratar os recentes lançamentos de mísseis da Coreia do Norte como um assunto à parte e pediram uma conversa para negociar mais encontros para reunir famílias separadas desde a guerra de 1950-1953.